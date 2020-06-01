Киберспортивная академия CTRL PLAY проведёт выпускной в формате стрима на Twitch

1 июня, в Международный день защиты детей, состоится первый выпуск киберспортивной академии CTRL PLAY по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Выпускной пройдёт в формате прямой трансляции, которая начнется в 16:00 по московскому времени на странице в социальной сети VK и на стриминговой платформе Twitch.



В трансляции примут участие владелец киберспортивной организации Vega Squadron Алексей Vega Кондаков, главный тренер академии CTRL PLAY Виктор vidoq Манаенков, а также эксперт и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков.



Трое из пяти выпускников присоединятся к Академии Vega Squadron по CS:GO в рамках партнёрской программы Vega и CTRL PLAY. В состав команды войдут 16-летний Дмитрий dezlife Москалев, 19-летний Виталий L1GH7n1nG- Любарец и 17-летний Валерий k3nqq Костин.



В феврале 2020 года академия CTRL PLAY открыла набор по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive для всех желающих начать обучение с нуля или улучшить свои игровые навыки. В течение трёх месяцев ученики практиковались под надзором главного тренера Виктора vidoq Манаенкова, профессионального киберспортсмена и тренера команд — призёров международных соревнований, а также вместе со спортивным психологом академии развивали командный подход к игре и занимались выработкой стрессоустойчивости и мотивации на результат.



Сегодня все желающие могут пройти обучение по League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG и Fortnite, в скором будущем станут доступны Dota 2 и CoD: Warzone. Среди тренеров академии CTRL PLAY — опытнейшие представители своих дисциплин в СНГ: Виктор Vidoq Манаенков, Влад Saviour Дворецкий, Фаик Shorty Алиев и другие.