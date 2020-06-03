Игрок в CS:GO создал красивый скин на М4А4, на котором изображён ворон
Один из членов сообщества CS:GO на форуме reddit похвастался своим скином для М4А4, на котором изобразил чёрного ворона.
Фото: reddit
Игроки сошлись во мнении, что этот скин должен быть добавлен в CS:GO. Но чем он подкупил сообщество? Прежде всего отлично подобранными цветами. Бело-чёрная цветовая гамма отлично сочетается с красными глазами ворона. Скин смотрится органично и оригинально.
Сначала автор назвал скин «Добыча», затем хотел поменять его на «Ворон», однако по каким-то причинам решил оставить первоначальное название.
Ниже вы можете посмотреть, как скин выглядит в игре.
Фото: reddit
Чтобы у скина было ещё больше шансов на попадание в CS:GO, стоит отдать за него свой голос в мастерской Steam. Страница работы находится здесь.
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