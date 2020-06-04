Студия, разрабатывающая RPG о славянском фольклоре, собрала на Kickstarter $ 126 тыс.

Российская студия Morteshka собрала на краудфандинговой площадке Kickstarter $ 126 тыс. Средства будут использованы для разработки пошаговой RPG о славянском фольклоре Black Book.

Сбор более чем в три раза превысил первоначальные планы компании. Теперь пользователи в игре получают англоязычную озвучку, дополнительные квесты, кампанию и персонажа.

Теперь студия намеревается собрать $ 130 тыс. В этом случае разработчик добавит российскую озвучку.

Главным героем игры является колдунья Василиса, которой предстоит сразиться со злом, чтобы воскресить своего возлюбленного. В основе игры будет лежать славянский фольклор. Так, разработчик консультировался с профессиональным этнографом, изучающим фольклор.