Студия, разрабатывающая RPG о славянском фольклоре, собрала на Kickstarter $ 126 тыс.
Российская студия Morteshka собрала на краудфандинговой площадке Kickstarter $ 126 тыс. Средства будут использованы для разработки пошаговой RPG о славянском фольклоре Black Book.
Сбор более чем в три раза превысил первоначальные планы компании. Теперь пользователи в игре получают англоязычную озвучку, дополнительные квесты, кампанию и персонажа.
Теперь студия намеревается собрать $ 130 тыс. В этом случае разработчик добавит российскую озвучку.
Главным героем игры является колдунья Василиса, которой предстоит сразиться со злом, чтобы воскресить своего возлюбленного. В основе игры будет лежать славянский фольклор. Так, разработчик консультировался с профессиональным этнографом, изучающим фольклор.
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