Команда Dendi прервала серию поражений, победив впервые за два месяца

На отборочных на Beyond Epic по Dota 2 для Европы и СНГ состоялись очередные матчи. Главной неожиданностью стала победа команды B8 Esports Данила Dendi Ишутина.
B8 Esports одержала первую победу за последние два месяца. Организация со счётом 2:0 обыграла FlyToMoon 2.0.
До этого B8 Esports потерпела 18 поражений подряд. Более того, в 12 последних матчах организация не взяла ни одной карты.
Серия неудач Dendi началась ещё 10 апреля. В итоге Dendi обновил состав организации.
9 июня B8 Esports сыграет с командой, потерпевшей поражение в паре Cyber Legacy — ViKin.gg. Они оспоря слот в плей-офф отборочных игр.
Ранее стало известно, что чемпионат мира по Dota 2, который должен был пройти в конце августа, из-за коронавируса был перенесён. Организаторы работают над реструктуризацией сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения The International позже.
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