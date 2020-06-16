Инсайдер рассказал, почему новая Resident Evil не выйдет на PS4 и Xbox One

Инсайдер Dusk Golem объяснил в «Твиттере», почему новая Resident Evil 8: Village выйдет только на консолях нового поколения.
По данным источника, Capcom решили сфокусироваться на исследовании игрового мира и сделать большую бесшовную локацию, на которой присутствовало много зон «подгрузки». При тестировании RE8 на PS4 и Xbox One разработчики столкнулись с множеством проблем с загрузкой объектов и текстур. Помимо этого, им пришлось бы использовать загрузочные экраны, а также перерабатывать определённые сцены. В итоге было принято решение отказаться от выпуска RE8 для консолей нынешнего поколения и по максимуму использовать мощности PS5 и Xbox Series X.
Напомним, Resident Evil 8: Village была анонсирована во время презентации PlayStation 5. Релиз игры запланирован на 2021 год.
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