Инсайдер рассказал, почему новая Resident Evil не выйдет на PS4 и Xbox One

Инсайдер Dusk Golem объяснил в «Твиттере», почему новая Resident Evil 8: Village выйдет только на консолях нового поколения.

По данным источника, Capcom решили сфокусироваться на исследовании игрового мира и сделать большую бесшовную локацию, на которой присутствовало много зон «подгрузки». При тестировании RE8 на PS4 и Xbox One разработчики столкнулись с множеством проблем с загрузкой объектов и текстур. Помимо этого, им пришлось бы использовать загрузочные экраны, а также перерабатывать определённые сцены. В итоге было принято решение отказаться от выпуска RE8 для консолей нынешнего поколения и по максимуму использовать мощности PS5 и Xbox Series X.

Напомним, Resident Evil 8: Village была анонсирована во время презентации PlayStation 5. Релиз игры запланирован на 2021 год.