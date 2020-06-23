CTRL PLAY запускает лигу по CS:GO с призовым фондом 2 млн рублей

Компания CTRL PLAY анонсировала онлайн-лигу по Counter-Strike: Global Offensive. Общий призовой фонд первого сезона Лиги CTRL PLAY составит 2 млн рублей.
Обладателями инвайтов станут шесть команд. Участие в групповой стадии Лиги CTRL PLAY уже подтвердили Hard Legion, Navi Junior, Gambit Youngsters и Vega Academy. Ещё четыре места будут разыграны в рамках двух отборочных этапов. Квалификации пройдут 5 и 12 июля. Принять участие в отборочных соревнованиях сможет любой коллектив, зарегистрировавшийся по ссылке.
Групповая стадия Лиги CTRL PLAY стартует 20 июля, а решающий матч первенства состоится 2 августа. Трансляции основного этапа, плей-офф и финала пройдут на Twitch-канале CTRL PLAY, а также в эфире телеканала E. Организацию и трансляцию турнира возьмёт на себя компания E TERRA MEDIA.
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