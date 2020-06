The Last of Us Part II стала самым успешным релизом по стартовым продажам

Объединённая сеть «М.Видео-Эльдорадо» не назвала точных данных о стартовых продажах The Last of Us Part II в своих магазинах, но объявила, что по итогам трёх дней игра стала абсолютным лидером среди всех игр, которые выходили на PS3 и PS4. Об этом сообщает DTF.

Сообщается, что The Last of Us Part II обошла по стартовым продажам God of War, FIFA 20, Days Gone, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и Marvel's Spider-Man.

Ранее лидером по начальному тиражу на PS4 в «М.Видео-Эльдорадо» была игра Death Stranding, а в целом на консолях PlayStation — GTA V. Обе игры уступили The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II — игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разработанная компанией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment в 2020 году для игровой приставки PlayStation 4.