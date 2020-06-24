Игрок, имеющий вечный бан в CS:GO, присоединился к составу G2 eSports по Valorant

Польский игрок в Counter Strike: GO Патрик Patitek Фабровски стал вторым участником состава G2 Esports по Valorant. В недавно открывшемся подразделении французской организации он присоединился к испанцу Оскару mixwell Канэлласу, ранее также игравшему в CS:GO.



Интересный момент заключается в том, что в 2015 году Patitek получил пожизненный VAC-бан в CS:GO за использование читов. Запрет на участие в соревнованиях под эгидой Valve поляк получил в 18-летнем возрасте. Компания определила, что в 14-летнем возрасте он использовал читы в матчмейкинге на другом аккаунте.



Судя по слухам, третьим членом команды G2 по Valorant станет Ардис ardiis Свареникс, которого ранее так же, как и Patitek, обвиняли в использовании читов.