Игрок, имеющий вечный бан в CS:GO, присоединился к составу G2 eSports по Valorant
Польский игрок в Counter Strike: GO Патрик Patitek Фабровски стал вторым участником состава G2 Esports по Valorant. В недавно открывшемся подразделении французской организации он присоединился к испанцу Оскару mixwell Канэлласу, ранее также игравшему в CS:GO.
Интересный момент заключается в том, что в 2015 году Patitek получил пожизненный VAC-бан в CS:GO за использование читов. Запрет на участие в соревнованиях под эгидой Valve поляк получил в 18-летнем возрасте. Компания определила, что в 14-летнем возрасте он использовал читы в матчмейкинге на другом аккаунте.
Судя по слухам, третьим членом команды G2 по Valorant станет Ардис ardiis Свареникс, которого ранее так же, как и Patitek, обвиняли в использовании читов.
- 24 июня 2020
-
23:45
-
22:25
-
22:12
-
21:28
-
16:41
-
15:29
-
15:01
-
14:11
-
13:27
-
12:01
-
11:49
-
10:58
-
10:18
-
10:10
-
00:34
- 23 июня 2020
-
23:18
-
20:52
-
19:44
-
18:44
-
16:44
-
15:03
-
13:17
-
11:39
-
11:10
-
10:15
-
03:54
-
03:35
-
03:21
-
03:03
-
00:06
- 22 июня 2020
-
21:48
-
19:32
-
18:22
-
16:47
-
16:15
Партнерский контент