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Игрок, имеющий вечный бан в CS:GO, присоединился к составу G2 eSports по Valorant

Игрок, имеющий вечный бан в CS:GO, присоединился к составу G2 eSports по Valorant
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Польский игрок в Counter Strike: GO Патрик Patitek Фабровски стал вторым участником состава G2 Esports по Valorant. В недавно открывшемся подразделении французской организации он присоединился к испанцу Оскару mixwell Канэлласу, ранее также игравшему в CS:GO.

Интересный момент заключается в том, что в 2015 году Patitek получил пожизненный VAC-бан в CS:GO за использование читов. Запрет на участие в соревнованиях под эгидой Valve поляк получил в 18-летнем возрасте. Компания определила, что в 14-летнем возрасте он использовал читы в матчмейкинге на другом аккаунте.

Судя по слухам, третьим членом команды G2 по Valorant станет Ардис ardiis Свареникс, которого ранее так же, как и Patitek, обвиняли в использовании читов.

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