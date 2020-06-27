Комментатор CS:GO, обвинённый в изнасиловании, рассказал о шантаже бывшей девушки

Комментатор CS:GO из Канады Мохан launders Говиндасами отверг обвинения в изнасиловании своей бывшей девушки. Бывшая пассия Мелани обвинила Мохана. Но, по словам комментатора, девушка угрожала ему самоубийством.

«В 2017 году у нас с ней были отношения, они длились несколько месяцев. Но закончилось всё совершенно нездорово. Мы вроде как остались друзьями, но затем она начала меня обвинять. Она угрожала самоубийством. Говорила, что застрелится, потому что я во всём виноват.

20 августа я позвонил в полицию, чтобы там проверили Мелани. Просто хотел убедиться, что она не навредит себе. В следующий раз прямо сказал, что ей нужна помощь. Сказал, что вызову полицию. Но она начала угрожать, говорила, что обвинит меня в изнасиловании», — написал Говиндасами.

Комментатор также выложил скриншоты переписки с бывшей девушкой, подтверждающие, что она действительно ему угрожала.