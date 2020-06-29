Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.

По словам источника, компания готовит тизер. Полноценная презентация запланирована на 12 июля, когда будет проходить выставка Ubisoft Forward.

Разработкой Hyper Scape занимается Ubisoft Montreal. Это отделение занималось созданием Tom Clancy’s Ranbow Six: Siege и некоторых частей Assassin’s Creed.

Предполагается, что сперва игра выйдет на ПК, а уже затем — на консолях. Бета-версия стартует с 12 июля.

Ранее стало известно, что компания Ubisoft объединилась с Эбби Коном и Марком Сильверстайном, соавторами и сорежиссёрами комедии «Красотка на всю голову», чтобы снять фильм, ориентированный на пожилых граждан, которым интересен киберспорт.

Основой сценария фильма стала статья 2019 года, которая была опубликована в The Wall Street Journal и называлась «Следующее поколение конкурентоспособных геймеров старше 60». В ней рассказывалось о команде по CS:GO — The Silver Snipers. Средний возраст игроков этого коллектива составляет 70 лет. Пока нет никакой информации о сценарии, названии и дате релиза фильма.