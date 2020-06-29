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Twitch временно заблокировал официальный канал Трампа из-за разжигания ненависти

Twitch временно заблокировал официальный канал Трампа из-за разжигания ненависти
Киберспорт / Другие игры 0

Стриминговый сервис Twitch временно заблокировал официальный канал президента США Дональда Трампа. Причиной блокировки стало разжигание ненависти. Обычно Трамп использует аккаунт для трансляции своих речей и различных мероприятий.

«Разжигание ненависти не разрешается на Twitch. В соответствии с нашей политикой, канал президента Трампа был временно заблокирован. Мы удалили контент, нарушающий правила», — цитирует пресс-службу Twitch Kotaku.

Аккаунт заблокировали за речь Трампа от 2016 года, в которой он назвал мексиканских иммигрантов насильниками. Претензии сервиса вызвали и дебаты Трампа в Талсе, во время которых он заявил, что «некий очень сильный мужчина может ворваться в дом к юной женщине, муж которой сейчас находится не дома». В этой речи Трамп призывал всех обращаться в полицию в случае проблем.

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