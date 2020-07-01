Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля

Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники. Ранее сегодня журналист VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что июльская презентация Xbox пройдёт в последнюю декаду месяца. Эту информацию подтвердил редактор The Verge Том Уоррен.

Июльская презентация станет заменой традиционной конференции на отменённой E3 2020. Она будет посвящена проектам от внутренних студий Microsoft, которые будут доступны только на ПК и Xbox Series X. Microsoft точно покажет геймерам первый геймплей Halo Infinite, а также с большой долей вероятности новые проекты от Playground Games и The Initiative. Вторая команда, по данным Eurogamer, работает над новой частью Fable. Также во время презентации покажут и игры сторонних разработчиков.