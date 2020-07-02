Cyberpunk 2077 будет работать с DirectX 12 и не запустится на Windows 8

Грядущая Cyberpunk 2077 будет запускаться только на DirectX 12, который не поддерживается операционной системой Windows 8.
«Благодаря поддержке DirectX 12 в Windows 7 SP1, которую Microsoft представили в прошлом году, игра будет запускаться на ней. Мы продолжим работать над тестированием Cyberpunk 2077 на Windows 7 в попытке сгладить все недостатки, которые могут возникнуть. К несчастью, Windows 8 не получила свой вариант библиотеки DirectX 12.
Что касается DX 12 Ultimate, Cyberpunk 2077 будет абсолютно нормально работать на всех совместимых с ним графических процессорах. Мы решили использовать DX 12 по двум основным причинам. Во-первых, это стандартный API для Xbox, и поскольку игра выходит на Xbox One, мы хотели перейти на него в кратчайшие сроки. Во-вторых, на нём родилась трассировка лучей DirectX Raytracing, и мы с самого начала планировали заняться DXR, поэтому решили выбрать DX 12", — приводит слова ведущего программиста CD Project RED PC Gamers Hardware.
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