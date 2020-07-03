Издатели планируют повысить цены на игры после выхода PlayStation 5 и Xbox Series X

Издатели планируют повысить цены на игры после выхода консолей нового поколения, сообщил глава консалтинговой фирмы IDG Consulting Йосио Осаки в интервью GamesIndustry.biz. Партнёрами IDG Consulting являются EA, Ubisoft, Sony, Bethesda, Take-Two, Square Enix и Microsoft.

По данным источника, затраты на создание игр выросли на 200-300%, в то время как стоимость остаётся неизменной — почти $ 60. В то же время подорожали билеты в кино (39%), подписки на онлайн-кинотеатры (до 100%), кабельное телевидение (105%) и другие продукты индустрии. Сообщается, что цены на игры возрастут примерно на $ 10, хоть такое повышение цены и не компенсирует возросшие затраты полностью.

Вчера, 2 июля, компания 2K Games объявила, что NBA 2K21 на консолях нового поколения будет стоить $ 70. Таким образом, баскетбольный симулятор станет первой игрой в истории, стоимость базового издания которой преодолела в США планку в $ 60.