Horizon Zero Dawn в Steam будет стоить дешевле, чем в Epic Games Store

Разработчики Horizon Zero Dawn объявили дату выхода игры в Steam. Игра, ранее доступная лишь для пользователей PlayStation 4, появится на сервисе 7 августа. Предзаказ полного издания в Steam обойдется в 930 рублей, в Epic Games Store — 1099 рублей. Столь низкая стоимость удивила пользователей сети, ведь, например, другой порт с консолей – нашумевшая игра от Хидео Кодзимы Death Stranding – будет продаваться за 3499 рублей.

Также Guerilla Games опубликовала трейлер, посвященный особенностям ПК-версии.

Видео доступно на канале Guerrilla в YouTube.

Ранее стало известно, что PlayStation и Guerrilla Games планируют выпустить целую трилогию игр Horizon Zero Dawn. Дебютная игра серии появилась на прилавках магазинов 28 февраля 2017 года эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4.



Напомним, разработка Horizon Zero Dawn 2 стартовала после запуска первой игры и изначально планировалась для PS4. Но планы поменялись и производство сиквела переделали под PS5.



Игровой мир второй части будет гигантским, а вы получите ещё больше свободы, чем в первой части. В Horizon Zero Dawn 2 также будет реализован кооперативный режим.



С тех пор, как Horizon Zero Dawn вышла на PS4 в феврале 2017 года, было продано более 10 миллионов копий. Критики оценили её высоко, а на Metacritic она до сих пор держит впечатляющие 89 баллов.