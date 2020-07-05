В pro100 сменится состав и тренер. У организации появятся составы по Dota 2 и Valorant

Бывший игрок NAVI по CS:GO, ныне владелец pro100 Даниил Тесленко анонсировал грандиозные изменения в своей организации.
«Хотел скрыть эту информацию, но в комьюнити слухи распространяются очень быстро. В pro100 мы сейчас делаем замены. Будет новый состав.
В организацию наконец приходит инвестор. Теперь у клуба будет хорошая финансовая подушка и хорошая перспектива. Будем собирать команду и по Valorant, и, скорее всего, по Dota 2. Но это в перспективе.
Цель — в течение года вывести команду по CS:GO в первый дивизион. Наши лучшие результаты — мы были практически в топ-30 рейтинга, а теперь хотим создать тир-1 команду, которая выйдет в топ-15.
В команде сменится тренер. Рассматриваем несколько кандидатур. Опять-таки, буду говорить загадками, если всё получится, будет топовый тренер», — рассказал Тесленко в своём видеоблоге на YouTube-канале ZEUS CS:GO [Official].
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