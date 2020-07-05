Принц Саудовской Аравии потратил $ 25 тыс. на лидерство в Battle Pass 2020

Саудовский принц Абдулла ибн Салман Абдул-азиз Аль Сауд, играющий под ником Purrrrrfect Devil Angel Yukeo, прокачал Battle Pass 2020 в Dota 2 до 60137-го уровня, затратив при этом более $ 25 тыс. (более 1,78 млн рублей). Это наивысший показатель среди владельцев боевого пропуска по статистике портала Stratz.

Принц лидирует в топе обладателей Battle Pass, значительно опережая преследователей. У игрока, занимающего второе место в рейтинге, пропуск 20041-го уровня.

Абдулла ибн Салман Абдул-азиз Аль Сауд не впервые столь высоко поднимается в Battle Pass. В 2018-2019 годах взял более 100 тысяч уровней, а в 2017-м – более 175 тысяч.

Battle Pass 2020 вышел 25 мая. 5 июля стало известно, что призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 превысил $ 27 млн — он пополняется за счёт боевого пропуска.