Пользователь Reddit рассказал, как Red Dead Online помогла ему пережить смерть питомца

Пользователь Reddit danajurres8 рассказал трогательную историю о том, как Red Dead Online помогла ему пережить смерть собаки. Справиться с переживаниями игроку помогла возможность завести в RDO собаку, тренировать её и гладить.

«Две недели назад моя 10-летняя лабрадор-ретривер навсегда закрыла глаза. Это не просто лучшее, что есть в моём лагере, это возможность в некотором роде представить, что я снова глажу её. Она всегда будет жить в моём сердце. Мы никогда не забудем тебя», — написал геймер.

Red Dead Online — многопользовательская версия экшена Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4, Xbox One и ПК от Rockstar. Релиз игры состоялся в ноябре 2018 года, через месяц после выхода Red Dead Redemption 2.