Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3

Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior. Ролик доступен в официальных социальных сетях игры.
В ролике Shadow Warrior 3 герой в маске демона Ходзи из ремейка Shadow Warrior образца 2013 года, передвигаясь по локациям, встречается с противником и вступает в бой, используя все свои навыки владения оружием и магию.
Также сообщается, что геймплейный ролик будет представлен на онлайн-презентации игр издательства Devolver Digital, которая начнётся 11 июля в 22:00 по московскому времени.
Серия Shadow Warrior берёт начало в 1997 году с выходом одноимённой игры, а в 2013-м получила вторую жизнь благодаря ремейку от Flying Wild Hog. Франшиза повествует о борьбе современного ниндзя Ло Вэня против демонов.
Права на видео принадлежат «Devolver Digital Inc.» Видео можно посмотреть на официальной странице Shadow Warrior в «Твиттере».
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