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Dima убил 100 тысяч ботов на карте CS:GO за 18 часов

Dima убил 100 тысяч ботов на карте CS:GO за 18 часов
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Игрок российской команды ESPADA в Counter-Strike: Global Offensive, 25-летний киберспортсмен Дмитрий Dima Бандурка во время отпуска поставил себе цель — убить 100 тысяч ботов в прямом эфире на карте Aim Botz в CS: GO. На весь процесс реализации необычного задания у геймера ушло 18 часов, что подтверждает трансляция в Twitch.

Успех в челлендже Dima отпраздновал танцем в стиле Рокки Бальбоа.

Видео победного танца спортсмена можно посмотреть на странице Дмитрия Dima Бандурка в сети «ВКонтакте».

За ESPADA Dima выступает с октября 2019 года. Последним турниром для российской команды перед уходом в отпуск стал WINNERS League — Season 4. В финале ESPADA уступила коллективу Nemiga Gaming со счётом 1:2 и заработала $ 3 тыс.

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