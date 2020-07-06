Dima убил 100 тысяч ботов на карте CS:GO за 18 часов
Игрок российской команды ESPADA в Counter-Strike: Global Offensive, 25-летний киберспортсмен Дмитрий Dima Бандурка во время отпуска поставил себе цель — убить 100 тысяч ботов в прямом эфире на карте Aim Botz в CS: GO. На весь процесс реализации необычного задания у геймера ушло 18 часов, что подтверждает трансляция в Twitch.
Успех в челлендже Dima отпраздновал танцем в стиле Рокки Бальбоа.
Видео победного танца спортсмена можно посмотреть на странице Дмитрия Dima Бандурка в сети «ВКонтакте».
За ESPADA Dima выступает с октября 2019 года. Последним турниром для российской команды перед уходом в отпуск стал WINNERS League — Season 4. В финале ESPADA уступила коллективу Nemiga Gaming со счётом 1:2 и заработала $ 3 тыс.
- 6 июля 2020
-
21:08
-
20:30
-
18:25
-
16:50
-
16:33
-
15:26
-
14:29
-
13:32
-
13:23
-
12:20
-
11:30
-
09:35
- 5 июля 2020
-
23:23
-
18:51
-
16:32
-
15:12
-
14:21
-
14:00
-
12:52
-
12:36
-
11:55
-
09:58
-
01:52
- 4 июля 2020
-
23:03
-
19:29
-
16:12
-
12:15
-
10:24
- 3 июля 2020
-
23:16
-
20:49
-
16:46
-
15:35
-
13:55
-
11:16
-
10:45
Партнерский контент