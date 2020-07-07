Ремастер первой Mafia отложили до сентября

Выход ремастера первой игры Mafia — Mafia: Definitive Edition — переносится на 25 сентября. Изначально разработчики из студии Hangar 13 планировали выпустить игру на месяц раньше, 28 августа. Но помешала пандемия COVID-19. В изменившихся условиях создатели не стали гнаться за сроками, жертвуя качеством финального продукта.
«С самого начала этот проект был для нас очень дорог. Многие из нас участвовали в создании оригинальной игры Mafia, и все мы хотим, чтобы воссозданная версия была достойна своей великой предшественницы. Верим, что вы понимаете нас, и благодарим вас за это. Мы вкладываем все силы в разработку Mafia: Definitive Edition, потому что поклонники игры Mafia заслуживают лучшего», — говорится в сообщении на официальном сайте игры.
Разработчики обещают, что 22 июля покажут подробную презентацию игрового процесса Mafia: Definitive Edition.
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