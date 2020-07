Нейросеть определила самых красивых персонажей The Last of Us: Part II

Ютубер ShinSaikan с помощью нейросети HotiiBeautii проанализировал внешность персонажей из игры The Last of Us Part II. Было оценено 28 персонажей. Самыми непривлекательными нейросеть посчитала монстров Rat King и Shambler (0 и 0,1 балла соответственно). Возглавил рейтинг красоты среди героев экшена Джоэл Миллер (10,1). Элли уступила ему 0,3 балла (9,8) и оказалась на второй позиции. Топ-3 замкнул Джерри Андерсону (9,7). В пятёрку лучших вошли Дина (9,6) и Мария Миллер (9,5).

Видео можно посмотреть на канале ShinSaikan на YouTube.

The Last of Us: Part II вышла 19 июня на PlayStation 4. Игра стала самым быстро продаваемым эксклюзивом Sony и получила положительные оценки прессы, но многие игроки её раскритиковали. Некоторые фанаты были так разгневаны сценарием, что обрушили оценку сиквела на Metacritic. Сейчас пользовательский балл — 5,2/10.