Ninja провёл первый стрим в YouTube, за которым в пике наблюдало 160 тыс. человек

Тайлер Ninja Блевинс провёл первый стрим на своём канале в YouTube.

Трансляция продлилась 97 минут. Блевинс играл в «королевскую битву» от Epic Games Fortnite, и пиковое число зрителей преодолело отметку в 160 тыс. человек. Канал Ninja в YouTube насчитывает 24 млн подписчиков. Блевинс не сообщил, продолжит ли он регулярно проводить трансляции только на этой платформе.

1 августа 2019 года Ninja объявил о переходе с Twitch на платформу Mixer от Microsoft. Аудитория стримера снизилась в несколько раз: его канал на Twitch насчитывал около 40 млн подписчиков. Почти год Ninja стримил на Mixer, однако в конце июня Microsoft объявила о закрытии платформы и предложила стримерам и зрителям перейти на Facebook Gaming.