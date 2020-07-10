Российский университет проведёт вручение дипломов в Minecraft

Выпускникам Политехнического института Вятского государственного университета вручат дипломы в Minecraft, сообщает ТАСС.
Студенты первого и второго курсов ВятГУ воссоздали студенческий городок, где живут и учатся студенты Политехнического института: это несколько учебных корпусов, общежитие и спортивный комплекс. Для них подготовили планы, фотографии, а также сделали видеосъёмку, поэтому сооружения в Minecraft получились похожими на реальные.
«В мае мы понимали, что торжественно вручить дипломы мы не сможем, потому что действуют ограничительные меры, а оставлять выпускников без этого значимого события мы посчитали неправильным. Обсуждали использование технологии виртуальной реальности и решили попробовать реализовать идею в Minecraft. Недавно мы сообщили руководству, что у нас готова локация, разместили игровой сценарий на серверах университета, начинаем работать с выпускниками, чтобы подключались, регистрировались в игре», — прокомментировал директор Политехнического института ВятГУ Иван Губин.
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