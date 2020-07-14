В Assassin's Creed Valhalla не будет дополнительных заданий

Нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дарби МакДевитт рассказал, что в новой игре не будет традиционных дополнительных заданий, но активностей от этого меньше не станет, сообщает GameSpot.
Их заменят более продолжительные сюжетные цепочки квестов, на прохождение которых в среднем придётся потратить больше времени, чем обычно. Вспомогательные активности реализованы, но они будут возникать спонтанно. Разработчики хотят мотивировать пользователей исследовать мир, замечать разные происшествия и принимать в них участие.
Отсутствие дополнительных заданий логично, ведь Эйвор прибывает в Англию в роли захватчика. Местные жители неохотно идут ему навстречу и было бы странно, если бы они раздавали завоевателю задания.
Assassin's Creed Valhalla выходит 17 ноября на PS4, Xbox One и РС. Позже игра выйдет на PS5 и Xbox Series X.
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