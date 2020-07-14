Стримера забанили на Twitch за то, что он убеждал игрока в Fortnite принять христианство

Стример Dr Witnesser был заблокирован на Twitch на семь дней за то, что он сказал товарищу по команде в Fortnite, что тот «отправится в ад», если не примет Иисуса в свою жизнь.

Dr Witnesser известен на Twitch тем, что пытается донести Евангелие до геймеров. В одном из матчей его напарником по команде в Fortnite стал мусульманский ребёнок. Стример решил просветить подростка и убедить его «принять бога в своём сердце».

«Это только часть из того, что он говорит детям и остальным зрителям Twitch, проповедуя ребёнку-мусульманину христианство. Должны же быть какие-то границы».

Стример считает, что он был незаслуженно заблокирован за цитирование Библии и убеждение в существовании бога. Мнения зрителей разделились: одни ссылаются на отсутствие соответствующего пункта в правилах Twitch, что нельзя говорить о боге и убеждать других принять христианство. Другие уверены, что такие вещи не должны попадать в прямой эфир.