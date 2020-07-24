В FIFA 21 будут представлены обновлённые системы обводок и поведения игроков на поле

Канадская компания Electronic Arts, занимающаяся разработкой футбольного симулятора FIFA 21, представила новый трейлер и рассказала о нововведениях в игре, сообщает Regnum.
В трейлере длительностью около 2 минут приняли участие молодые звёзды мирового футбола – Жоау Фелиш («Атлетико Мадрид»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»). Единственным популярным экс-игроком стал француз Эрик Кантона, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».
Стало известно о первых подробностях игрового процесса. В FIFA 21 будет введена система, улучшающая элементы дриблинга и обводок в игре. Ещё одной ключевой особенностью игры может стать механизм Creative Runs, позволяющий показывать более «творческую» игру пользователю. Сообщается и о реализации новой системы поведения игроков на поле.
Напомним, релиз FIFA 21 состоится в октябре 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Затем игра выйдет на консолях нового поколения.
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