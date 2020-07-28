S1mple и Perfecto попали в «команду сезона» по версии HLTV

Игроки Natus Vincere Александр s1mple Костылев и Илья Perfecto Залуцкий попали в «команду сезона» HLTV по итогам первой половины 2020 года. Помимо них в команду вошли Флориан Syrson Рише (BIG), Хельвийс broky Сауканц и Николо Niko Ковач (FaZe).

«Команда сезона» HLTV:

Звезда — S1mple (рейтинг 1,28; 0,83 убийства за раунд).

Снайпер — Syrson (0,52 убийства за раунд; 1317 убийств с AWP).

Опенфрагер: NiKo (рейтинг опенфрагов 1,22; 0,15 опенфрага за раунд).

Клатчер: Broky (53 выигранных клатча; 19 побед в ситуациях 1х2).

Саппорт: Perfecto (23,6% поддержки в раундах; 4,0 урона с гранат за раунд).

Недавно HLTV признал Александра Костылева лучшим игроком в пистолетных раундах в первой половине 2020 года.