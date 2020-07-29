Twitch в третий раз забанил канал игрока NAVI Александра s1mple Костылева
Видеостриминговый сервис Twitch забанил канал игрока Natus Vincere по CS:GO Александра s1mple Костылева и экс-киберспортсмена Даниила Zeus Тесленко, об этом сообщается на странице StreamerBans в «Твиттере». Этот портал отслеживает блокировки на платформе. Обоих игроков блокируют уже по третьему разу за последний год.
Ранее трансляция игрока NAVI была недоступна в течение недели, сроки нового бана пока неизвестны. Случается, что за третье нарушение Twitch выдаёт перманентную блокировку.
Ранее Костылев критиковал Twitch за недостаточно прозрачную политику и запреты высказывать своё мнение.
Накануне были забанены Владимир bratishkinoff Братишкин и шоумен Kyivstoner, но канал Bratishkinoff уже разблокирован.
Twitch забанил российского стримера Владимира bratishkinoff Братишкина
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