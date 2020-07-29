Twitch забанил российского стримера Владимира bratishkinoff Братишкина
Канал популярного российского стримера Владимира bratishnikoff Братишкина в Twitch был заблокирован. Вскоре он сообщил, что его забанили «из-за отсутствия реакции на некоторые осуждающие слова».
Фанаты уже потребовали, чтобы сервис разблокировал стримера. Многие из них пригрозили уходом с Twitch.
«Как бы зашкварно это ни звучало. Верните свои аккаунты назад и перестаньте писать осуждающие слова в саппорт. Иначе я тут в бане задержусь из-за вас (кто пишет верхушке гадости). Бан из-за отсутствия реакции на некоторые слова осуждающие. Где-то недосмотрел. Но ничего, ещё раз вам говорю, что всё хорошо. Уже не перманент. Ну как, вообще на твиче перманент понятие растяжимое», — написал стример в своей группе во «ВКонтакте».
Стримершу забанили за то, что она назвала героиню The Last of Us Part 2 трансгендером
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