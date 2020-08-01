Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В шоу-матче NAVI 2010 vs NAVI 2020 победила дружба

В шоу-матче NAVI 2010 vs NAVI 2020 победила дружба
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Завершился исторический матч с участием двух составов NAVI по Counter-Strike — «старички» из состава NAVI 2010 победили «молодёжь» из NAVI 2020 в Counter-Strike 1.6 со счётом 2:1 (16:9 на Train, 7:16 на Inferno и 22:19 на Tuscan). Текущий состав организации взял реванш в Counter-Strike: Global Offensive, разгромив оппонентов — 3:0 (16:8 на Train, 16:4 на Inferno и 16:2 на Dust II).

Команды выступали в следующих составах:

NAVI 2010

Даниил Zeus Тесленко
Арсений ceh9 Триноженко
Иоанн Edward Сухарев
Сергей starix Ищук
Егор markeloff Маркелов

NAVI 2020

Александр s1mple Костылев
Егор flamie Васильев
Денис electronic Шарипов
Кирилл Boomb|4 Михайлов
Илья Perfecto Залуцкий

За противостоянием двух составов NAVI на трансляции Maincast следили в пике 130 тысяч зрителей.

Запись карты Train в Counter-Strike 1.6

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Inferno в Counter-Strike 1.6

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Tuscan в Counter-Strike 1.6

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Train в Counter-Strike: Global Offensive

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Inferno в Counter-Strike: Global Offensive

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020