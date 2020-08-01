В шоу-матче NAVI 2010 vs NAVI 2020 победила дружба

Завершился исторический матч с участием двух составов NAVI по Counter-Strike — «старички» из состава NAVI 2010 победили «молодёжь» из NAVI 2020 в Counter-Strike 1.6 со счётом 2:1 (16:9 на Train, 7:16 на Inferno и 22:19 на Tuscan). Текущий состав организации взял реванш в Counter-Strike: Global Offensive, разгромив оппонентов — 3:0 (16:8 на Train, 16:4 на Inferno и 16:2 на Dust II).

Команды выступали в следующих составах:

NAVI 2010

Даниил Zeus Тесленко

Арсений ceh9 Триноженко

Иоанн Edward Сухарев

Сергей starix Ищук

Егор markeloff Маркелов



NAVI 2020



Александр s1mple Костылев

Егор flamie Васильев

Денис electronic Шарипов

Кирилл Boomb|4 Михайлов

Илья Perfecto Залуцкий

За противостоянием двух составов NAVI на трансляции Maincast следили в пике 130 тысяч зрителей.

Запись карты Train в Counter-Strike 1.6

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Inferno в Counter-Strike 1.6

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Tuscan в Counter-Strike 1.6

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Train в Counter-Strike: Global Offensive

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.

Запись карты Inferno в Counter-Strike: Global Offensive

Видео размещено на канале Maincast в YouTube.