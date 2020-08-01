В шоу-матче NAVI 2010 vs NAVI 2020 победила дружба

Завершился исторический матч с участием двух составов NAVI по Counter-Strike — «старички» из состава NAVI 2010 победили «молодёжь» из NAVI 2020 в Counter-Strike 1.6 со счётом 2:1 (16:9 на Train, 7:16 на Inferno и 22:19 на Tuscan). Текущий состав организации взял реванш в Counter-Strike: Global Offensive, разгромив оппонентов — 3:0 (16:8 на Train, 16:4 на Inferno и 16:2 на Dust II).
Команды выступали в следующих составах:
NAVI 2010
Даниил Zeus Тесленко
Арсений ceh9 Триноженко
Иоанн Edward Сухарев
Сергей starix Ищук
Егор markeloff Маркелов
NAVI 2020
Александр s1mple Костылев
Егор flamie Васильев
Денис electronic Шарипов
Кирилл Boomb|4 Михайлов
Илья Perfecto Залуцкий
За противостоянием двух составов NAVI на трансляции Maincast следили в пике 130 тысяч зрителей.
Запись карты Train в Counter-Strike 1.6
Видео размещено на канале Maincast в YouTube.
Запись карты Inferno в Counter-Strike 1.6
Видео размещено на канале Maincast в YouTube.
Запись карты Tuscan в Counter-Strike 1.6
Видео размещено на канале Maincast в YouTube.
Запись карты Train в Counter-Strike: Global Offensive
Видео размещено на канале Maincast в YouTube.
Запись карты Inferno в Counter-Strike: Global Offensive
Видео размещено на канале Maincast в YouTube.
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