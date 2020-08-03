В Grounded за двое суток сыграло более 1 млн геймеров

Игра Grounded, разработанная компанией Obsidian Entertainment, стала самой продаваемой игрой в Steam, которая находится в раннем доступе. Об этом информирует издание PC Gamer.
Сообщается, что в первые 48 часов после запуска Grounded сумела собрать более 1 млн игроков, несмотря на то что игра также доступна всем обладателям подписки Microsoft Xbox Game Pass.
По словам геймдиректора проекта Адама Бреннеке, команда разработки осталась в полном восторге от поддержки, которую игре оказали геймеры. Он добавил, что Obsidian Entertainment планирует выпускать обновления для Grounded на ежемесячной основе.
Grounded — экшен с элементами выживания, в котором игроки берут на себя роли уменьшенных до размера насекомых подростков. Игра вышла на ПК и Xbox One в раннем доступе 28 июля. Игру можно приобрести в Microsoft Store и Steam.
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