Ubisoft повысила в России цены на свои игры
Компания Ubisoft в конце июля обновила цены на свои игры в России. Главные хиты компании подорожали с 1999 по 2499 рублей.
Так, заметно подорожали следующие игры: Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed: Origins, Anno 1800, The Crew 2, Far Cry New Dawn, Watch Dogs 2.
При этом не во всех случаях цены выросли во всех магазинах. Например, стоимость Assassin’s Creed Odyssey в Steam осталась прежней. Но в EGS и Uplay цена уже выросла.
В то же время некоторые старые игры стали немного дешевле. Так, стоимость Rainbow Six Siege уменьшилась с 999 рублей до 829 рублей. Far Cry 4 теперь можно приобрести за 1249 рублей, а не за 1499 рублей, как раньше.
- 3 августа 2020
-
16:06
-
15:38
-
14:50
-
14:49
-
14:15
-
12:27
-
12:03
-
10:21
-
09:49
-
09:36
-
09:19
- 2 августа 2020
-
23:14
-
20:51
-
18:47
-
16:56
-
16:41
-
14:19
-
12:21
-
11:51
-
10:26
-
00:33
- 1 августа 2020
-
23:40
-
22:35
-
19:53
-
14:47
-
14:13
-
10:18
- 31 июля 2020
-
22:44
-
21:31
-
16:50
-
15:53
-
15:37
-
15:30
-
12:49
-
11:42
Партнерский контент