Ubisoft повысила в России цены на свои игры

Компания Ubisoft в конце июля обновила цены на свои игры в России. Главные хиты компании подорожали с 1999 по 2499 рублей.

Так, заметно подорожали следующие игры: Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed: Origins, Anno 1800, The Crew 2, Far Cry New Dawn, Watch Dogs 2.

При этом не во всех случаях цены выросли во всех магазинах. Например, стоимость Assassin’s Creed Odyssey в Steam осталась прежней. Но в EGS и Uplay цена уже выросла.

В то же время некоторые старые игры стали немного дешевле. Так, стоимость Rainbow Six Siege уменьшилась с 999 рублей до 829 рублей. Far Cry 4 теперь можно приобрести за 1249 рублей, а не за 1499 рублей, как раньше.