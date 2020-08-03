Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

14-летняя девушка из Швеции выиграла на европейской квалификации FNCS по Fortnite

14-летняя девушка из Швеции выиграла на европейской квалификации FNCS по Fortnite
Киберспорт / Fortnite 0

14-летняя девушка из Швеции под никнеймом MoqiiZK, представляющая американский клуб Gen.G, обыграла лучших игроков региона, победив на европейской квалификации FNCS.

Новость о её победе быстро разлетелась по Сети и получила большой отклик в сообществе. На успех девушки обратил внимание даже известный киберспортивный журналист Rod Breslau. Сначала он написал, что MoqiiZK стала первой женщиной, которая выиграла соло-турнир по Fortnite, но позже исправил сообщение: «Изменил начальные формулировки, чтобы выразить уважение к победе TINARES на TwitchCon. И это был не соло-турнир, а отбор на Fortnite Championship Series. Тем не менее, учитывая конкуренцию, её успех всё равно впечатляет», — написал журналист.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020