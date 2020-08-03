14-летняя девушка из Швеции выиграла на европейской квалификации FNCS по Fortnite
14-летняя девушка из Швеции под никнеймом MoqiiZK, представляющая американский клуб Gen.G, обыграла лучших игроков региона, победив на европейской квалификации FNCS.
Новость о её победе быстро разлетелась по Сети и получила большой отклик в сообществе. На успех девушки обратил внимание даже известный киберспортивный журналист Rod Breslau. Сначала он написал, что MoqiiZK стала первой женщиной, которая выиграла соло-турнир по Fortnite, но позже исправил сообщение: «Изменил начальные формулировки, чтобы выразить уважение к победе TINARES на TwitchCon. И это был не соло-турнир, а отбор на Fortnite Championship Series. Тем не менее, учитывая конкуренцию, её успех всё равно впечатляет», — написал журналист.
- 3 августа 2020
-
23:32
-
23:05
-
23:01
-
18:59
-
18:29
-
17:56
-
16:06
-
15:38
-
14:50
-
14:49
-
14:15
-
12:27
-
12:03
-
10:21
-
09:49
-
09:36
-
09:19
- 2 августа 2020
-
23:14
-
20:51
-
18:47
-
16:56
-
16:41
-
14:19
-
12:21
-
11:51
-
10:26
-
00:33
- 1 августа 2020
-
23:40
-
22:35
-
19:53
-
14:47
-
14:13
-
10:18
- 31 июля 2020
-
22:44
-
21:31
Партнерский контент