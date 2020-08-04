Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в EGS

Продажи GTA V за последний квартал значительно выросли. Игру начали активно скупать после бесплатной раздачи в EGS. Об этом сообщает издание PC Gamer, ссылаясь на финансовый отчёт Take Two.
Через шесть недель после окончания акции экшен разошёлся большим тиражом, чем за аналогичный период в любой другой год. Это был второй по величине приток новых игроков. При этом расходы на микротранзакции выросли на рекордные 155%. В итоге тираж GTA V превысил 135 млн копий. В феврале 2020 года игра достигла отметки в 120 млн экземпляров.
GTA V — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году — для ПК под управлением Windows.
- 4 августа 2020
-
12:19
-
11:31
- 3 августа 2020
-
23:32
-
23:05
-
23:01
-
18:59
-
18:29
-
17:56
-
16:06
-
15:38
-
14:50
-
14:49
-
14:15
-
12:27
-
12:03
-
10:21
-
09:49
-
09:36
-
09:19
- 2 августа 2020
-
23:14
-
20:51
-
18:47
-
16:56
-
16:41
-
14:19
-
12:21
-
11:51
-
10:26
-
00:33
- 1 августа 2020
-
23:40
-
22:35
-
19:53
-
14:47
-
14:13
-
10:18