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Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в EGS

Продажи GTA V резко выросли после бесплатной раздачи в EGS
Киберспорт / Другие игры 0

Продажи GTA V за последний квартал значительно выросли. Игру начали активно скупать после бесплатной раздачи в EGS. Об этом сообщает издание PC Gamer, ссылаясь на финансовый отчёт Take Two.

Через шесть недель после окончания акции экшен разошёлся большим тиражом, чем за аналогичный период в любой другой год. Это был второй по величине приток новых игроков. При этом расходы на микротранзакции выросли на рекордные 155%. В итоге тираж GTA V превысил 135 млн копий. В феврале 2020 года игра достигла отметки в 120 млн экземпляров.

GTA V — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году — для ПК под управлением Windows.

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