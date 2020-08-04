Даурен AdreN Кыстаубаев покинул состав Virtus.pro по CS:GO

Казахстанский киберспортсмен Даурен AdreN Кыстаубаев покинул основной состав Virtus.pro по CS:GO, сообщает пресс-служба команды.
«С ребятами из этого состава я поднимал кубки и вышел в финал Мэйджора. Мне хотелось также выигрывать уже в Virtus.pro, но так и не удалось. Меня ждёт новая история. Посмотрим, куда приведёт мой путь. Спасибо всем болельщикам! До встречи», — сказал игрок.
Теперь состав Virtus.Pro по CS:GO состоит из россиянина Джами Jame Али, казахстанцев Алексея qikert Голубева, Тимура buster Тулепова и Дастана dastan Акбаева (тренер), латыша Марэка YEKINDAR Галинскиса и узбека Санжара SANJI Кулиева.
Ранее стало известно, что за время карантина два состава Virtus.pro по Dota 2 вошли в топ-3 лучших коллективов Европы и СНГ по трём показателям — сумме выигранных призовых, процентам побед и местам на турнирах.
- 4 августа 2020
-
19:24
-
19:17
-
18:47
-
17:40
-
17:29
-
16:06
-
15:03
-
14:42
-
14:21
-
14:00
-
12:19
-
11:31
- 3 августа 2020
-
23:32
-
23:05
-
23:01
-
18:59
-
18:29
-
17:56
-
16:06
-
15:38
-
14:50
-
14:49
-
14:15
-
12:27
-
12:03
-
10:21
-
09:49
-
09:36
-
09:19
- 2 августа 2020
-
23:14
-
20:51
-
18:47
-
16:56
-
16:41
-
14:19