Даурен AdreN Кыстаубаев покинул состав Virtus.pro по CS:GO

Казахстанский киберспортсмен Даурен AdreN Кыстаубаев покинул основной состав Virtus.pro по CS:GO, сообщает пресс-служба команды.

«С ребятами из этого состава я поднимал кубки и вышел в финал Мэйджора. Мне хотелось также выигрывать уже в Virtus.pro, но так и не удалось. Меня ждёт новая история. Посмотрим, куда приведёт мой путь. Спасибо всем болельщикам! До встречи», — сказал игрок.

Теперь состав Virtus.Pro по CS:GO состоит из россиянина Джами Jame Али, казахстанцев Алексея qikert Голубева, Тимура buster Тулепова и Дастана dastan Акбаева (тренер), латыша Марэка YEKINDAR Галинскиса и узбека Санжара SANJI Кулиева.

Ранее стало известно, что за время карантина два состава Virtus.pro по Dota 2 вошли в топ-3 лучших коллективов Европы и СНГ по трём показателям — сумме выигранных призовых, процентам побед и местам на турнирах.