В The Witcher 3 моддер вернул Генри Кавилла

Для игры The Witcher 3 появился новый мод, в котором появляется герой Генри Кавилл. В моде внешность актёра передана немного иначе.

Автором мода стал разработчик с ником Draiamond. Он сам создал новую текстуру. Пока мод доступен лишь в бета-версии. Автор рассказал, что знает о некоторых проблемах, связанных с модом, но пообещал их устранить.

Также моддер рассказал, что планирует добавить тело Кавилла из сериала Netflix «Ведьмак». Мод доступен по ссылке.

Witcher 3 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Игра является продолжением компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.