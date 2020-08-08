В The Witcher 3 моддер вернул Генри Кавилла

Для игры The Witcher 3 появился новый мод, в котором появляется герой Генри Кавилл. В моде внешность актёра передана немного иначе.
Автором мода стал разработчик с ником Draiamond. Он сам создал новую текстуру. Пока мод доступен лишь в бета-версии. Автор рассказал, что знает о некоторых проблемах, связанных с модом, но пообещал их устранить.
Также моддер рассказал, что планирует добавить тело Кавилла из сериала Netflix «Ведьмак». Мод доступен по ссылке.
Witcher 3 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Игра является продолжением компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.
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