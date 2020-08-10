Фанаты Ли Faker Сан Хёка затравили его клуб за решение посадить игрока в запас

Поклонники известного игрока в League of Legends Ли Faker Сан Хёка выразили недовольство его отправкой на скамью запасных. Его клуб T1 затравили настолько, что глава организации пообещал обратиться в судебную инстанцию, если оскорбления и угрозы не прекратятся.
В своём заявлении южнокорейская организация T1, за которую выступает игрок, написала, что если ситуация не изменится, то она будет вынуждена отстаивать права в юридической форме.
Официальное заявление T1
Фанаты игрока громко выражали своё недовольство в социальных сетях. Помимо обычной критики клуб начал получать оскорбления и угрозы. Некоторые пожелали T1 скорейшей смерти.
Место популярного игрока на средней линии занял Ли Clozer Джу Хён. Faker является трёхкратным чемпионом мира в составе T1. Дойдёт дело до суда или клуб просто припугнул фанатов?
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