NVIDIA может анонсировать видеокарты серии GeForce RTX 3000 уже 31 августа

NVIDIA дразнит геймеров предстоящим анонсом, который должен состояться 31 августа. Производитель видеокарт намекнул на потенциальное событие, выложив на своей странице в «Твиттере» загадочное видео, сопроводив его сообщением «#UltimateCountdown». Игроки сделали предположение, что 31 августа NVIDIA представит новую серию видеокарт GeForce RTX 3000.

Видео-анонс от NVIDIA появился спустя несколько дней после того как несколько источников сообщили, что компания планирует выпустить новые видеокарты 9 сентября.

По мнению экспертов сайта wccftech, обратный отсчёт в 21 день может быть связан с оригинальным графическим процессором GeForce 256. С момента выпуска GeForce 256 в 1999 году прошёл почти 21 год. Wccftech отмечает, что если вы умножите 256 на 21, то получите число 5376 — именно такое количество ядер, по слухам, получит топовая видеокарта серии — RTX 3080 Ti.