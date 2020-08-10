EA Sports показала карточки серии Ultimate Icons для FIFA 21

Компания EA Sports, разработчик футбольного симулятора FIFA, показала, какие футболисты получат карточки серии Ultimate Icons в FIFA 21. Карточки получили ведущие футболисты прошлого.

И это

— бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес;

— экс-защитник «Челси» Эшли Коул;

— бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это’О;

— экс-капитан «Баварии» Филип Лам;

— бывший вратарь «Челси» Петр Чех;

— экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона;

— легенда венгерского футбола Ференц Пушкаш;

— экс-полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер;

— бывший нападающий «Атлетико» и «Ливерпуля» Фернандо Торрес;

— экс-защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич.