Белорусского киберспортсмена Lasthero, задержанного в Минске, будут судить

Белорусский киберспортсмен Олег Lasthero Демидович, который был задержан во время акций протеста в Минске, ожидает суд. Об этом сообщила знакомая игра под никнеймом Ensidiazxcqwe.

По данным ряда источников, Lasthero находится в следственном изоляторе в Жодино.

На прошлой неделе в Беларуси состоялись выборы. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.

В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько киберспортивных матчей.