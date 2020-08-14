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Белорусского киберспортсмена Lasthero, задержанного в Минске, будут судить

Белорусского киберспортсмена Lasthero, задержанного в Минске, будут судить
Киберспорт / Другие игры 0

Белорусский киберспортсмен Олег Lasthero Демидович, который был задержан во время акций протеста в Минске, ожидает суд. Об этом сообщила знакомая игра под никнеймом Ensidiazxcqwe.

По данным ряда источников, Lasthero находится в следственном изоляторе в Жодино.

На прошлой неделе в Беларуси состоялись выборы. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.

В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько киберспортивных матчей.

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