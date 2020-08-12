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Игрока B8 Esports по Dota 2 задержала полиция во время протестов в Беларуси

Игрока B8 Esports по Dota 2 задержала полиция во время протестов в Беларуси
Киберспорт 0

Комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай сообщил, что игрока B8 Esports по Dota 2 Олега Lasthero- Демидовича задержала полиция. Это произошло во время протестов против полицейского беспредела и подтасовки результатов выборов в Беларуси.

«Сейчас он в Жодино, где, по словам местных жителей, задержанных избивают, как скот. Держись, братан!» — написал v1lat на своей страничке в «Телеграме».

Тиммейт Олега Lasthero- Демидовича — Дмитрий Fishman Полищук — подтвердил задержание Lasthero: «Олега приняли. Сейчас он находится в Жодино», — написал игрок на своей странице в «Твиттере». Позже он добавил: «Вчера разговаривал с парнем, которого задержали 9-го числа. Их увезли в Жодино. Шесть часов они стояли на коленях лицом в землю с завязанными руками за спиной, и их били. Всё это время приходили и избивали».

На прошлой неделе в Беларуси состоялись выборы. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько киберспортивных матчей.

В Беларуси могут перенести киберспортивные матчи из-за акций протестов
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