Valve впервые прокомментировала отмену The International 2020 по Dota 2

Компания Valve прокомментировала отмену The International 2020 по Dota 2. Разработчики не могут назвать новые даты турнира из-за пандемии коронавируса.



«Наблюдая за тем, как пандемия продолжает идти по всему миру и за тем, каким непредсказуемым может быть COVID-19, мы не можем объявить новые даты для The International 2020 и DPC-турниров. Мы разделяем ваше желание о возвращении соревнований, поэтому поделимся новостями как только сможем», — сообщается на официальной странице Dota 2 в «Твиттере».



The International 2020 планировался на август текущего года. Турнир должен был пройти в Стокгольме (Швеция), однако был перенесён на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. В июле стало известно, что в 2020 году TI 2020 не состоится.