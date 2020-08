Astralis проиграла Ninjas in Pyjamas и покинула ESL One: Cologne 2020 Online 2020

Датская команда Astralis не сумела добиться успеха на турнире ESL One: Cologne 2020 Online – Europe по CS:GO. Коллектив Эмиля Magisk Рейфа уступил шведскому клубу Ninjas in Pyjamas. На карте Train был зафиксирован счёт 10:16. А на карте Inferno — 13:16.



Из-за проигрыша Astralis покинула турнир, заняв 5–8-е место. Их призовые составили $ 11,5 тыс.



Напомним, в начале года Astralis была беспрекословным топ-1 мира по версии HLTV. Спад в результатах начался после ухода из команды Лукаса gla1ve Россандэра и Андреаса Xуp9x Хойслета. В настоящее время Astralis — 11-е в рейтинге, NiP — 15-е.



Следующими соперниками Ninjas in Pyjamas станет второй номер рейтинга HLTV Team Vitality. Встреча запланирована на 29 августа. Начало — в 19:30 мск.