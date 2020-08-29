PR-менеджер GSC посмеялся над геймерами, найдя S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom 2020

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 остались не довольны, что не дождались новой информации об игре на презентации выставки Gamescom 2020. В ответ на критику PR-менеджер GSC Захар Бочаров на своей странице в «Твиттере» пошутил, что проект студии всё же был заявлен на церемонии открытия, просто зрители невнимательно смотрели. В качестве доказательства Бочаров опубликовал скрин с обложками игр, на котором выделил S.T.A.L.K.E.R. 2.

Фото можно посмотреть на странице Захара Бочарова в «Твиттере».

Позже, отвечая на вопросы, Бочаров уточнил, что предыдущий пост был лишь шуткой: «Это шутка, как я и написал. Мы месяц назад показали новый трейлер и, конечно, уже готовим что-то на будущее. Думаю, позволительно иногда выдохнуть и немного посмеяться».

Также PR-менеджер GSC удовлетворил любопытство геймеров об украинской локализации игры.

«Наверное, пока что рано обсуждать локализации — но мы знаем, что игроки ждут именно украинскую», — написал Бочаров.