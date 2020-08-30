Появились возможные характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и 3080

За три дня до официального анонса 3000-й линейки видеокарт NVIDIA GeForce появились возможные характеристики старших моделей — NVIDIA GeForce RTX 3090 и 3080.

Согласно информации VideoCardz, NVIDIA планирует выпустить RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 уже в сентябре. Ходят слухи, что NVIDIA планирует выпустить более «мощную» видеокарту RTX 3080 с 20 ГБ памяти GDDR6X. Дата выпуска 20-гигабайтного варианта RTX 3080 пока неизвестна.

На данный момент известны лишь характеристики двух видеокарт — RTX 3090 и 3080. Ожидается, что обе видеокарты будут основаны на 7-нанометровом графическом чипе GA102 и будут включать ядра трассировки лучей второго поколения и тензорные ядра третьего поколения. Кроме того, эти видеокарты будут поддерживать интерфейсы PCIe 4.0 и разъёмы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Возможные характеристики RTX 3090



Чип GA102-300 с 5248 ядрами с тактовой частотой 1695 МГц

24 Гб видеопамяти типа GDDR6X с частотой 19,5 ГГЦ

Шина данных на 384 бит

Энергопотребление видеокарты будет составлять 350 Вт

Возможные характеристики RTX 3090



Чип GA102-300 с 4352 ядрами с тактовой частотой 1710 МГц

10 Гб видеопамяти типа GDDR6X с частотой 19 ГГЦ

Шина данных на 320 бит

Энергопотребление видеокарты будет составлять 320 Вт

Характеристики RTX 3070 пока не раскрыты, но известно, что видеокарта получит 8 ГБ памяти типа GDDR6. Ожидаемое энергопотребление карты составит 220 Вт, а память должна будет работать на частоте 16 Гбит/с. Также по имеющимся слухам, шина данных RTX 3070 составит 256 бит.