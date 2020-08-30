Sony хочет выпускать больше игр на ПК для увеличения продаж

В новом финансовом отчёте Sony заявила, что будет выпускать больше игр для ПК.

«Рассмотрим возможность расширения наших собственных продуктов на платформе ПК, чтобы способствовать дальнейшему росту нашей прибыльности», — говорится в отчёте. Решение перенести на ПК больше игр считается ключевым стратегическим решением. Sony хочет выпускать больше игр на ПК, потому что там уже есть определённый сегмент аудитории, покупающий игры.

Заявление появилось после выхода Death Stranding и Horizon Zero Dawn на ПК. Обе игры были эксклюзивами для PlayStation 4, выпущенными на консоли намного раньше.

Пока ещё не были анонсированы эксклюзивные игры от внутренних студий компании, которые бы вышли одновременно и на PlayStyation 5, и на ПК. У Microsoft на старте запуска консоли Xbox Series X таких игр будет несколько — от Forza Motorsport и Halo Infinite до новой части Fable.