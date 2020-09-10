NAVI одержала очередную победу на ESL Pro League Europe и возглавила турнирную таблицу

Украинская организация Natus Vincere провела второй матч на групповом этапе ESL Pro League по CS:GO для Европы. Игра завершилась уверенной победой «рождённых побеждать» на командой AGO — 2:0 (10:16 на Nuke, 16:9 на Mirage и 16:13 на Nuke).
Самым результативным игроком встречи стал лидер NAVI Александр s1mple Костылев. При 65 убийствах у него 32 смерти. На целых 24 килла и 1 смерть меньше у второго лучшего игрока NAVI завершившейся встречи Ильи Perfecto Залуцкого. У проигравшей команды лучшим стал Доминик Gruby Свидерски, выбивший 41 килл при 43 смертях.
Напомним, в стартовом матче «рождённые побеждать» одержали победу над командой GODSENT, следом проиграли ENCE и одолели BIG. Следующий матч NAVI проведёт с OG.
По итогам четырёх матчей украинская организация возглавляет турнирную таблицу группы А.
ESL Pro League Europe завершится 4 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 450 тыс.
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