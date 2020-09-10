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NAVI одержала очередную победу на ESL Pro League Europe и возглавила турнирную таблицу

NAVI одержала очередную победу на ESL Pro League Europe и возглавила турнирную таблицу
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Украинская организация Natus Vincere провела второй матч на групповом этапе ESL Pro League по CS:GO для Европы. Игра завершилась уверенной победой «рождённых побеждать» на командой AGO — 2:0 (10:16 на Nuke, 16:9 на Mirage и 16:13 на Nuke).

Самым результативным игроком встречи стал лидер NAVI Александр s1mple Костылев. При 65 убийствах у него 32 смерти. На целых 24 килла и 1 смерть меньше у второго лучшего игрока NAVI завершившейся встречи Ильи Perfecto Залуцкого. У проигравшей команды лучшим стал Доминик Gruby Свидерски, выбивший 41 килл при 43 смертях.

Напомним, в стартовом матче «рождённые побеждать» одержали победу над командой GODSENT, следом проиграли ENCE и одолели BIG. Следующий матч NAVI проведёт с OG.

По итогам четырёх матчей украинская организация возглавляет турнирную таблицу группы А.

ESL Pro League Europe завершится 4 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 450 тыс.

CS:GO ESL Pro League - Сезон 12. Европа. Группа A
10 сентября 2020, четверг. 15:00 МСК
Natus Vincere
Украина
Окончен
2 : 0
AGO
Польша
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