Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Белорусский игрок по Dota 2 Артём fng Баршак официально стал игроком Alliance

Белорусский игрок по Dota 2 Артём fng Баршак официально стал игроком Alliance
Киберспорт / Dota 2 0

Артём fng Баршак присоединился к составу Alliance по Dota 2, сообщает пресс-служба коллектива в «Твиттере».

«Мы воссоединились! Сегодня мы наконец-то приветствуем Артёма fng Баршака в семье Alliance», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на странице Alliance в "Твиттере".

Для фанатов Alliance переход fng не стал неожиданностью — вчера, 9 сентября, в «Твиттере» команды был опубликован тизер с силуэтом, в котором поклонники узнали Баршака.

Fng выступал за Alliance с мая 2020 года на правах аренды из Gambit Esports, которую Баршак покинул в начале месяца. В составе шведской команды Баршаку удалось добраться до финала ESL One Birmingham 2020 и OGA Dota PIT 2020 Season 2, а также занять четвёртое место на OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020