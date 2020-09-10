Белорусский игрок по Dota 2 Артём fng Баршак официально стал игроком Alliance

Артём fng Баршак присоединился к составу Alliance по Dota 2, сообщает пресс-служба коллектива в «Твиттере».
«Мы воссоединились! Сегодня мы наконец-то приветствуем Артёма fng Баршака в семье Alliance», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на странице Alliance в "Твиттере".
Для фанатов Alliance переход fng не стал неожиданностью — вчера, 9 сентября, в «Твиттере» команды был опубликован тизер с силуэтом, в котором поклонники узнали Баршака.
Fng выступал за Alliance с мая 2020 года на правах аренды из Gambit Esports, которую Баршак покинул в начале месяца. В составе шведской команды Баршаку удалось добраться до финала ESL One Birmingham 2020 и OGA Dota PIT 2020 Season 2, а также занять четвёртое место на OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division.
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