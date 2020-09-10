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PlayStation 5 может выйти 20 ноября — на это указывают описания аксессуаров для консоли

PlayStation 5 может выйти 20 ноября — на это указывают описания аксессуаров для консоли
Киберспорт 0

Судя по описанию выложенных на Amazon Japan аксессуаров для PlayStation 5, консоль может быть выпущена 20 ноября, сообщает издание Gizmodo Japan.

Японское издание заметило, что датой выхода подставки для зарядки контроллера PlayStation 5 на сайте Amazon Japan значится 20 ноября. Пара других аксессуаров для консоли указана с той же датой выпуска. Масла в огонь подливает аксессуар для настенного крепления PlayStation 5 от Floating Grip, который также указан с датой выпуска 19 ноября на Amazon UK.

Дата выхода PlayStation 5 до сих пор неизвестна. Держится в секрете и её цена, в то время как Microsoft уже сообщила стоимость своих консолей. Xbox Series X будет продаваться за $ 499, а младшая — Xbox Series S — за $ 299. Предзаказать консоли можно будет уже 22 сентября.

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